Heftige Kritik übt die IG Windkraft an einer neuen Abgabe in der Novelle zum Raumplanungsgesetz. Die Rede ist von einer „Windkraft-Steuer“. Damit werde Geld, das in ganz Österreich über die Ökostromförderbeiträge eingehoben wird, in die Landeskassa abgezweigt, wettert Geschäftsführer Stefan Moidl.