In Corona-Zeiten hat das Thema häusliche Gewalt noch einmal an Brisanz dazugewonnen. 16 Tage lang, vom 25. November bis zum gestrigen Tag der Menschenrechte, wurde mit verschiedenen Aktionen auf die Thematik aufmerksam gemacht. In Ausnahmesituationen bieten Frauenberatungsstellen ihre Hilfe an.