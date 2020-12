Mehr Kooperation mit Hilfsorganisationen

Er schlug vor, dass die Zivilgesellschaft und auch die Pfarrgemeinden mit Hilfsorganisationen in Lesbos kooperieren. Der Bischof dachte dabei einen Bau von Schulcontainern in den Lagern an, immerhin seien rund ein Drittel aller Flüchtlinge Kinder. Weiters sprach er sich dafür aus, dass „Investitionen in entwicklungspolitische Agenden in den Herkunftsländern der Flüchtenden zudem zu einer Priorität europäischer Politik“ werden sollten. Denn niemand verlasse aus „Jux und Tollerei“ seine Heimat und nehme „größte Gefahren“ in Kauf.