Nach den Corona-bedingten Absagen der Übersee-Rennen in Lake Louise und Beaver Creek geht es für die schnellen Alpinski-Herren nun endlich in Frankreich los. Herrschte am Donnerstag bestes Wetter mit Sonne und wolkenlosem Himmel, kommt am Freitag der Schnee zurück. Überlegt wird deshalb, den Super-G auf Samstag vorzuziehen und die Abfahrt erst am Sonntag zu fahren. Den Montag als eventuellen Reservetag fänden einige Teams nicht so gut.