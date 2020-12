Nicht nur die Formel 1 und die MotoGP-Kasse werden 2021 am Red Bull Ring in Spielberg ein Stelldichein geben. Auch andere bekannte Rennserie werden in der Steiermark ihr Comeback geben. „In bester Erinnerung sind die DTM und die IDM den heimischen Fans, die ebenso wie die ELMS 2021 ins Murtal zurückkehren“, heißt es in einer Aussendung.