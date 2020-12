Das Leben in den eigenen vier Wänden

Auch auf die aktuelle Situation zu Hause macht der Kardiologe aufmerksam. Für viele fällt der örtliche Wechsel zwischen Privatleben und Job weg. Deshalb wirkt sich Home Office, so gemütlich es sein mag, nicht zwingend positiv auf Körper und Geist aus. „Der Stresspegel steigt zu Hause. Man hat keine Umgebung, die nur für die Arbeit gedacht ist“, lautet die klare Ansage von Wolf. Sport auf eigene Faust zu betreiben, betrachtet er ebenfalls kritisch: „Bei Yogaübungen ohne Aufsicht kann man sich verletzen.“ So sucht sich jeder einen Weg, um den Stress abzubauen. Essen kann auch stressabbauend wirken, aber die sportliche Komponente sollte man nicht vergessen.