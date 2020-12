Fittipaldi statt Grosjean

Beim letzten Rennen in Abu Dhabi am Sonntag wird Grosejan übrigens nicht an den Start gehen. „Für meine Gesundheit und meine Sicherheit ist es besser, dass ich nicht das Risiko eingehe, in Abu Dhabi zu fahren“, sagte der 34-jährige Franzose nach Beratungen mit seinen Ärzten. Grosjean lässt sich derzeit in seinem Wohnsitz in der Schweiz weiter behandeln. Wie auch im zweiten Bahrain-Rennen in Sakhir am vergangenen Wochenende ersetzt ihn beim US-Team Haas in einer Woche in Abu Dhabi der Brasilianer Pietro Fittipaldi.