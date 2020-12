Erfreut über die Initiative trotzdemnah, die sich bereits im Frühjahr bewährt hat, zeigt sich der Salzburger Erzbischof Franz Lackner: „Gott ist uns nahe - gerade in Zeiten der Entbehrung und des Verzichts. Bei allem, was wir nun nicht tun können, möchte sich da nicht ein Raum neuer Möglichkeiten auftun? In jeder Not liegt eine Gnade. Kräfte bündeln sich in einem Herzen voller Sehnsucht.“