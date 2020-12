Der Brand war am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Küche im Obergeschoß des Zweifamilienwohnhauses in der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk St. Veit/Glan, aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Durch den akustischen Alarm des Rauchmelders wurden die Bewohner im Erdgeschoß auf den Brand aufmerksam und verständigten die Bewohnerin des Obergeschoßes, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebengebäude aufhielt.