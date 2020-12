Über eine mögliche Rückkehr von Rekordweltmeister Lewis Hamilton beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag ist noch keine Entscheidung gefallen. „Es hängt an Mercedes und der Genesung von Lewis“, betonte Williams-Ersatzfahrer Jack Aitken bei einer Pressekonferenz am Donnerstag auf die Frage, ob er erneut für den Traditionsrennstall fahren werde.