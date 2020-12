Facebook sei mit seinem sozialen Netzwerk marktbeherrschend in der Bundesrepublik und auch im wachsenden Markt mit Virtual-Reality-Produkten aktiv, sagte Mundt: „Wir wollen untersuchen, ob und inwieweit die Kopplung den Wettbewerb in den beiden Bereichen beeinträchtigt.“ Facebook habe damit begonnen, seine Virtual-Reality-Aktivitäten in das soziale Netzwerk zu integrieren. Die neue Generation der VR-Brille „Quest 2“, die etwa bei Computerspielen zum Einsatz kommt, erfordere aber zwingend die Registrierung mit einem Facebook-Konto. Außerhalb Deutschlands habe der Vertrieb der neuen VR-Brille bereits begonnen.