Rund 420.000 Christbäume schneiden die steirischen Bauern jährlich. Etwa 350 steirische Christbaumbauern erwirtschaften sich damit einen Anteil ihres Einkommens. Der Verkauf auf öffentlichen Plätzen in Graz beginnt am kommenden Montag (14. Dezember), hieß es am Donnerstag beim Pressegespräch der Landwirtschaftskammer Steiermark. Auf wärmenden Punsch, Tee und Glühwein muss heuer aber verzichtet werden.