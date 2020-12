„Es wird günstiger, einfacher und sicherer“, sagte Magnus Brunner, Staatssekretär im Klimaschutz- und Innovationsministerium bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dass in der Europäischen Union auf die Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre reagiert werde, freue ihn. „Wir wollen, dass das Potenzial der Drohnen nicht ungenützt bleibt, und gleichzeitig ein größtmögliches Maß an Sicherheit in der Luft und am Boden schaffen“, sagte Brunner und betonte, dass man die Nutzungsbereiche von Drohnen weiter ausbauen wolle.