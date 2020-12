Die italienische Legende Paolo Rossi ist im Alter von 64 Jahren an einer „unheilbaren Krankheit“ gestorben. Das berichteten italienische Medien, nachdem seine Frau Federica Cappelletti die Nachricht in der Nacht auf Donnerstag in sozialen Medien verkündet hatte. Rossi schoss Italien 1982 in Spanien als Torschützenkönig maßgeblich zum Weltmeistertitel. Er erzielte in den letzten drei WM-Partien sechs Tore, im Finale gegen Deutschland (3:1) traf er zum 1:0.