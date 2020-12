Stein des Anstoßes, der zur Abwahl führte, war, wie die „Krone“ berichtete, die Begegnungszone in der Innsbrucker Innenstadt, in der Meraner- bzw. Greilstraße: Am 16. September hatte Schwarzl mit ihrer alleinigen Unterschrift diese zunächst probeweise für drei Wochen eingeführt. Ein Gutachten von Heinz Mayer zeigte jedoch, dass dieses Vorgehen rechtswidrig war.