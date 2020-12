Trend zu immer höherer Lebenserwartung könnte durchbrochen werden

In Lateinamerika und der Karibik läge der Wert zwischen drei und acht, in Südostasien zwischen zwei und sieben und im Süden Afrikas zwischen einem und vier Jahren, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Arbeit. Derartige, wenn auch unwahrscheinliche Entwicklungen könnten also den allgemeinen Trend in Richtung immer höherer Lebenserwartung in vielen Ländern durchbrechen.