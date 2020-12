„Am Anfang habe ich es nicht verstanden“, berichtete der Grieche über die Situation an seinem 26. Geburtstag am Sonntag. „Khris (Middleton, Anm.) kam rein und hat mir einen Stift gegeben, und ich habe mich gefragt: Was ist das? Aber als ich nachgedacht habe, habe ich realisiert, dass es dazu gedacht ist, damit ich den Vertrag unterschreibe. Beim ersten habe ich gelacht, beim zweiten und dritten auch, doch irgendwann wurde es etwas langweilig. Jetzt habe ich 20 Stifte in meinem Spind“, verriet Antetokounmpo, der in der abgelaufenen Saison auch als bester Abwehrspieler der NBA ausgezeichnet worden war.