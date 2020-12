Zum ersten Mal haben Forscher in Großbritannien ein Mosaik aus dem 5. Jahrhundert entdeckt. Gefunden wurde das kostbare Setzbild in einer römischen Villa in Chedworth (Gloucestershire). Es sei der Beweis, dass der Rückgang von Kultur nach dem Ende des römischen Britannien langsamer vonstattengegangen sei als gedacht. Bisher waren Historiker davon ausgegangen, dass im „dunklen Zeitalter“ (Dark Ages) alle römischen Städte und Villen verlassen und dem Verfall preisgegeben worden seien.