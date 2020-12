5500 Soldaten unterstützen die zweite Corona-Massentestwelle, die in allen Bundesländern außer Tirol und Vorarlberg durchgeführt wird. In Wien läuft der Einsatz unverändert an den drei Standorten bis 13. Dezember weiter. In Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark starten am Wochenende die Massentests für die Bevölkerung, im Burgenland war das bereits am Donnerstag der Fall. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) besucht am Nachmittag nach überstandener Corona-Infektion die Teststraße in der Wiener Stadthalle, um sich ein Bild der Lage zu machen.