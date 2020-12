„Da hat’s mich gerissen. Ein blinder, schreibender und natürlich auch viel lesender Journalist? Das geht gar nicht“, erinnert sich Peter P. Hopfinger an die Schock-Diagnose im Jahr 1995. Der Verlust des Augenlichts war nur eine der vielen möglichen Spätfolgen seiner Erkrankung. „Sie haben Diabetes, einen seltenen Typ LADA, müssen ab sofort für den Rest Ihres Lebens Insulin spritzen“, so die fachliche Auskunft des Arztes im Wiener Evangelischen Krankenhaus. Was folgte, waren zunächst Zweifel („Vielleicht doch ein Irrtum?“), dann Fatalismus („Immerhin kein Krebs!“) und letztendlich die Suche nach medizinischer Unterstützung. „Die fand ich in Prof. Dr. Kinga Howorka, Internistin in Wien. Mit der von ihr entwickelten Funktionellen Insulin Therapie bin ich heute in Sachen Selbstständigkeit wie ein VW-Käfer: Es läuft und läuft und läuft. Ohne Spätschäden und gröbere Unterzuckerungen mit vernünftigem Langzeitwert“, so der ehemalige Ressortleiter der Jugendredaktion Insider bei der Kronen Zeitung.