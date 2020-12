Und auch in China wird an bionischen Soldaten geforscht, schreibt CNN. John Ratcliffe, Direktor der US-Nachrichtendienste: „Die US-Aufklärung zeigt, dass China an Mitgliedern der Volksbefreiungsarmee Versuche am Menschen durchgeführt hat, in der Hoffnung, Soldaten mit biologisch verbesserten Fähigkeiten zu entwickeln. Es gibt keine ethischen Grenzen in Pekings Streben nach Macht.“ Die Reaktion aus China: Ratcliffe solle „aufhören, politische Viren und Lügen zu verbreiten“.