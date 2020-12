Nicht der Straßenverkehr, sondern das eigene Zuhause ist der gefährlichste Ort. Drei Viertel aller Unfälle passieren in Österreichs Haushalten sowie bei Freizeit- bzw. Sportaktivitäten. Was viele nicht wissen: Gerade dort ist man am wenigsten geschützt. Denn nur eine private Unfallversicherung kommt für Therapie- und Folgekosten auf. Wer unbedingt über eine private Vorsorge nachdenken sollte, weiß durchblicker Fixkosten-Experte Reinhold Baudisch.