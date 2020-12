„Wir sind eine beliebte Wohngemeinde“, verkündet Karl Petritz stolz. Er ist seit 1985 Bürgermeister von Steuerberg und kennt die Vorzüge der zentral gelegenen Gemeinde: „Man ist so schnell in Feldkirchen, St. Veit, Klagenfurt und Villach - egal wo jemand arbeitet, er kommt in kurzer Zeit wieder heim.“ Und auch daheim, im „versteckten Paradies im Herzen Kärntens“, wie sich Steuerberg nennt, soll einiges geboten werden: „Wir haben eine moderne Volksschule mit elektronischen Tafeln, Kindergarten, Hort, einen Arzt mit Hausapotheke, einen Nahversorger.“