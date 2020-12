Zara Tindall schwelgt momentan im Baby-Glück. Die Enkelin der Queen erwartet mit Ehemann Mike Tindall ihr drittes Kind, wie er am Mittwoch in dem Podcast „The Good, The Bad & The Rugby“ bekannt gegeben hatte. Doch so groß die Vorfreude auf den weiteren Nachwuchs ist, mit Töchterl Mia (6) haben die Tochter von Prinzessin Anne und der Sportler nicht geteilt. Aus gutem - und zuckersüßem - Grund ...