In Wiener Neustadt ist am Mittwoch ein mit Öl beladener Lkw ausgebrannt. Das Fahrzeug war auf der Rampe von der Südautobahn (A2) zur S4 in Fahrtrichtung Eisenstadt in Flammen aufgegangen. Der Chauffeur konnte sich aus dem Lastwagen retten und blieb unverletzt. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar.