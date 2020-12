Oscar-Preisträger Nicolas Cage bekommt eine eigene Serie bei Netflix. In der sechsteiligen Dokureihe „History of Swear Words“ (deutsch: „Geschichte der Schimpfworte“) will der 56-Jährige Schimpfworten und deren Gebrauch in der Popkultur auf den Grund gehen. In jeder Episode sind demnach Interviews mit Historikern, Entertainern und Experten zu einem Schimpfwort geplant.