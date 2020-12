Diese führten dazu, dass zahlreiche Bäume umstürzten und so flächendeckende Stromausfälle und Straßensperren verursacht wurden. Das drückende Gewicht des Schnees macht mittlerweile auch den Dächern zu schaffen. So kam es zum Beispiel am Mittwoch im Gemeindegebiet von Assling in Osttirol zum Teileinsturz des Daches einer Produktionshalle. Das Dach brach auf einer Fläche von 12 mal 35 Metern ein. Alle Mitarbeiter blieben zum Glück unverletzt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr mit 53 Einsatzkräften.