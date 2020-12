Cathy Lugner macht Kritikern eine freche Ansage

Frech streckt die Lugner-Ex dem Betrachter die Zunge entgegen - und das aus gutem Grund. Denn in Wahrheit verbirgt sich hinter dem sexy Schnappschuss auch eine Ansage an ihre Kritiker. „Damit euer Blutdruck konstant hoch bleibt: hier nochmal was zum Aufregen!“, kommentierte sie das verführerische Foto und fügte sogleich auch noch die Hashtags „Fuck Haters“, „Lasse mich nicht verbiegen“, „Kehre vor deiner eigenen Tür“ und „Du hast Langeweile“ hinzu.