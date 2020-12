Atletico Madrid hat zum siebten Mal in den jüngsten acht Anläufen den Sprung ins Achtelfinale der Champions League geschafft. „Das ist eine gute Leistung und lässt mich mit Freude und Stolz zurückblicken“, freute sich Coach Diego Simeone nach dem schmeichelhaften 2:0 bei Red Salzburg, der seinem Team am Mittwoch das zweite Aufstiegs-Ticket neben Bayern München in Pool A brachte. Nur 2017/18 war für die Madrilenen in diesem Zeitraum in der Gruppenphase Endstation.