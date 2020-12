Washington/Mountain View (APA/dpa) - YouTube hat angekündigt, härter gegen Videos vorzugehen, in denen irreführende Aussagen zu angeblichen Manipulationen bei den US-Wahlen gemacht werden. „Wir werden beispielsweise Videos entfernen, in denen behauptet wird, dass ein Präsidentschaftskandidat die Wahl aufgrund von weit verbreiteten Software-Fehlern oder Zählfehlern gewonnen hat“, kündigte die Videoplattform am Mittwoch an. Amtsinhaber Donald Trump und seine Verbündeten behaupten bislang ohne stichhaltige Beweise, dass Trump wegen massiven Wahlbetrugs um den Sieg gegen Herausforderer Joe Biden gebracht worden sei.