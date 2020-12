Kampf um Stromversorgung in der Steiermark

Mit dem Weiterziehen der Schneefälle in Richtung Osten in die Steiermark saßen schließlich auch dort zahlreiche Menschen im Dunklen. Waren am Vormittag mehr als 100 Trafostationen im Land ausgefallen, konnte man bis zum Nachmittag zumindest rund die Hälfte wieder in Gang bringen. Der anhaltende Schneefall in den Nachtstunden auf Donnerstag forderten jedoch auch in den steirischen Gebieten die Einsatzkräfte bei den Versuchen, die Stromversorgung wiederherzustellen.