Schlierenzauer, erfolgreichster Flieger aller Zeiten, fiebert dem ersten großen Saisonhighlight entgegen. „Es fühlt sich gut an, wieder an der Schanze zu sein und in den Rhythmus zu finden.“ Auch der Tiroler gehörte zu den positiv Getesteten und hat daher im Vergleich zur Konkurrenz kaum Sprünge in den Beinen. „Es geht mehr oder weniger vom Bett direkt auf eine der größten Schanzen der Welt“, meint der Tiroler. Cheftrainer Andreas Widhölzl will nach den beiden Trainingssprüngen heute entscheiden, welche vier Athleten die Quali bestreiten.