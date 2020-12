Zurück ins Revier

Jetzt aber scharrt der „Bulle vom Ultental“ mit den Skiern. Er will wieder zurück in sein Revier - und das sind die schnellen Pisten. „Ich habe das, was ich tue, so gern. Mir macht das Rennfahren Spaß. Ich freu mich, wieder dabei zu sein“, so Dominik. „Spätestens in Kitzbühel will ich vorne mitfahren.“