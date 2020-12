Gefühle für beide Finalisten

Zuvor hatte die „Bachelorette“ zwei gute Freundinnen gebeten, sich ihre Finalisten genauer anzuschauen. „Was gefällt dir am meisten an Melissa?“, wollten diese von Daniel wissen. „Es war von Anfang an eine Chemie da. Das habe ich schon gemerkt, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin“, antwortete dieser umgehend und hielt dabei Melissas Hand.