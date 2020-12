Das Aus ist keine Schande, aber ewig schade. Für die Bullen und Österreichs Fußball. Niemand kann und wird garantieren, dass es ein rot-weiß-rotes Team in der Elite-Liga in absehbarer Zeit wieder so weit schafft. Die Königsklasse zu erreichen, ist möglich, das ja. Spätestens im Herbst 2022 wird sich der heimische Meister der Saison 2021/22 mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eines Fixtickets erfreuen. Aber: Zwischen Gruppenphasen-Einzug und einem Weiterkommen liegen Welten. Es wird hierzulande nie selbstverständlich sein, ums Ticket für die K.-o.-Runde rittern zu können.