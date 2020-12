In den beiden höchsten französischen Fußball-Ligen soll am Wochenende der Kampf gegen Rassismus symbolisch gestärkt werden. Vor allen Partien sollen sich die Teams um ein Banner mit der Aufschrift „Lasst uns weiter Fortschritte gegen Rassismus machen“ versammeln. Das teilte die Ligue de Football Professionnel (LFP) am Mittwochabend mit.