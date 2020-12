Als Hubert Götschl dieser Tage in Obdach aus dem Fenster blickte, nickte er zufrieden. „Es schneit, wir haben den tiefsten Winter. Der Schnee ist positiv, die Strecke in einem perfekten Zustand.“ Von 16. bis 19. 12. starten die Naturbahnrodler auf der Winterleiten in die Weltcupsaison - mit einem Doppelpack! „Eine Premiere, aber wir sind bereit“, sagt Götschl, der mit seinem Team seit drei Wochen am Drumherum feilt. „Ein Haufen Arbeit und eine gewaltige Herausforderung. Allein das Corona-Präventionskonzept umfasst 48 Seiten. Für alle Beteiligten - von der Bergrettung bis zu den Streckenposten und Funktionären - ist alles geregelt.“