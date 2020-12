Die Madrilenen gingen in Minute 39 nach einem Freistoß in Führung: Yannick Carasco brachte einen Standard in den Sechzehner, dort stieg Mario Hermoso am höchsten und köpfelte ein. Bereits das sechste Kopfball-Gegentor der Salzburger in dieser Saison. Somit konnte man heuer in keiner internationalen Partie die Null halten.