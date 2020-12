Die drei 16-jährigen Weibchen und ein vierjähriges Männchen seien mit entzündungshemmenden Mitteln behandelt und genau beobachtet worden. Der Zoo habe sich zudem an „internationale Experten wie den Veterinärdienst des Bronx-Zoo in New York“ gewandt, der als einziger Tierpark bisher eine Corona-Infektion bei einer Großkatze festgestellt hatte. Im April war dort eine vierjährige Löwin erkrankt. Sie war wahrscheinlich von einem Tierpfleger infiziert worden, der zu diesem Zeitpunkt noch keine Symptome hatte.