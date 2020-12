Während die Salzburger über ihren fünften Sieg in Folge jubeln durften, mussten die Grazer zum sechsten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. In der Tabelle verkürzten die Gäste den Rückstand auf die unmittelbar vor ihnen fünftplatzierten 99ers auf zwei Punkte, Salzburg hat aber fünf Spiele weniger ausgetragen als Graz.