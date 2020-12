Am Spiel, für das Trainer Mason sogar die Linien durchmischte, änderte es aber wenig. Die Bullen blieben am Drücker, gingen in Überzahl durch Skille (20.) erneut in Führung. Es war der Anfang vom Ende für Graz, denn wieder im Powerplay erhöhte Raffl (25.), Bartram (35.) stellte gar auf 1:4. Die 99ers waren bemüht, doch bei Lamoureux im Salzburger Kasten war meist Endstation.