Zudem gehe es bei der Frage der Tests nicht nur um Angehörige und andere Besucher, die in die Pflegeheime kommen. Denn die Heimbewohner selbst „können das Pflegeheim verlassen, unter denselben Regeln und Bedingungen wie wir alle“, und natürlich könne es auch außerhalb der Einrichtungen zu einer Infektion kommen. „Das heißt, in den Blick nehmen müssen wir auch Kontakte außerhalb“, sagte Moser und richtete einen Appell an die Angehörigen, sich zuvor testen zu lassen.