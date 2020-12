„Mit der Hand in der Hosentasche“

Die meisten älteren Menschen brauchen keine Pflege, sondern Unterstützung bei bestimmten Tätigkeiten. Eine Person, die beim Sockenanziehen hilft, beim Aussuchen eines Hilfsmittels berät und dann übt, bis das Gerät richtig verwendet wird. Oder nach einem Spitalsaufenthalt. Da fallen Tätigkeiten auf einmal schwer, die zuvor kein Problem waren, und es geht darum, mit Hilfe von Therapeuten wieder auf die Beine zu kommen. Die Betreuerin arbeitet in diesem Fall „mit der Hand in der Hosentasche“, denn eingegriffen wird nur, wenn es wirklich nötig ist. Das erfordert Zeit und Geduld. Einen älteren Menschen bei seinen Einkäufen zu begleiten, ihn selbst auswählen und an der Kassa zahlen zu lassen, dauert natürlich länger als rasch eine Einkaufsliste abzuarbeiten. Die Heimhilfe bräuchte pro Klient vermutlich nicht 30, sondern mindestens 90 Minuten. Das kostet entsprechend mehr - das Dreifache - und macht im Monat 900 Euro aus. Scheint viel, ist im Vergleich zu den Kosten eines Heimplatzes von mindestens 3000 Euro monatlich jedoch sehr günstig. Dafür muss sich auch das Personal neu erfinden. Bisher geht es darum, möglichst viel Arbeit in möglichst kurzer Zeit für jemanden zu erledigen. Beim neuen Konzept lautet die Aufgabe, den Menschen selbstständig werken zu lassen und gemeinsam eine Strategie zu entwickeln.