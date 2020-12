Alte und medizinisches Personal zuerst

Aufgrund der zu erwartenden Knappheit der Vakzine muss allerdings zu Beginn der Fokus auf medizinisches Personal und Menschen in Alten- sowie Pflegeheimen (Personal, Bewohner) gelegt werden. Sie sollen als Erste geimpft werden. „Gerade ältere Menschen sind häufiger und schwerer von Covid-19 betroffen und haben eine deutlich ungünstigere Krankheitsprognose mit hohen Komplikations- und Todesraten“, so Dr. Monika Lechleitner vom Landeskrankenhaus Hochzirl in Tirol.