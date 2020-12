Zwischen Fischerbooten und Fähren funkelt es in allen Farben des Regenbogens. Die Wasseroberfläche im Hafen von Piräus ist ruhig, sie spiegelt die kitschig-bunte Weihnachtsdekoration der Häuser am Pier wider. Am Horizont hinter der Meeresbrandung sendet der Leuchtturm Signale aus.