Kein Bruch des Abkommens

Ein Knalleffekt wie schon zuvor bei Oppitz-Plörer! Jedes Jahr eine Vizebürgermeister-Abwahl in Innsbruck! Doch kommt es auch zum Koalitionsbruch deswegen? Die rebellischen Regierungspartner sagen Nein: „Es handelt sich bei einer Funktionsänderung um keinen Bruch des Koalitionsabkommens, wie wir aus der Vergangenheit wissen. An der Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen muss nach wie vor gearbeitet werden, hier ist der Bürgermeister am Zug, das Vertrauen herzustellen. Wir wollen jedenfalls für die Menschen in unserer Stadt arbeiten.“