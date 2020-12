Die türkis-grüne Pensionsanpassung sieht vor, dass hohe Renten 2021 nur um einen Fixbetrag von 35 Euro pro Monat steigen. Dabei ließ man allerdings just Sonderrenten aus dem staatsnahen Bereich außen vor. Dies soll am Donnerstag via Verfassungsänderung repariert werden - sofern Rot oder Blau zustimmen.