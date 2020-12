„Es gab einen anonymen Tipp, dass ein Schwarzafrikaner in St. Ruprecht den Stoff verkauft“, schildert ein Drogenfahnder. Bald kam ein gewaltiger Lauschangriff in Gang - rund 45.000 Handygespräche wurden abgehört und ausgewertet. „Ein Jahr lang haben zwei Dolmetscher für uns alles übersetzt - auch in vier nigerianischen Dialekten. Sie waren so gut, dass sie die Stimmen der Bosse heraushören konnten.“