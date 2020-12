Auf Speed-Skiern sei sie seit den Rennen in Bansko Ende Jänner nicht mehr gestanden. Sie könne derzeit nicht in den Dimensionen ihrer Erfolge der vergangenen Jahre denken, sagte Shiffrin. Es gehe ihr in erster Linie darum, in den Rennen, an denen sie teilnimmt, wieder konkurrenzfähig zu sein. „Hoffentlich kann ich am Ende der Saison dann wieder in Speed-Rennen starten und mit Selbstvertrauen Ski fahren.“ Ihre einzigen beiden Rennen seit Bansko absolvierte die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin im November beim Slalom-Doppel in Levi nach 300 Tagen Weltcup-Pause. Sie erreichte dort die Plätze zwei und fünf.