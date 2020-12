Der große „Stefan Zweig Hörsaal“ fasst insgesamt 500 Besucher. Bis Weihnachten werden fünf Klassen der Praxisvolksschule in den Räumen der PH unterrichtet. „Wir haben momentan eh keinen Präsenzunterricht für die Studenten, da passt das gut. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir uns gerade vor Weihnachten nicht anstecken“, ergänzt PH-Rektorin Elfriede Windischbauer. Die übrigen Klassen werden weiterhin am Standort der Volksschule unterrichtet - zweigeteilt. „In den Integrationsklassen haben wir jeweils zwei Lehrer. Diese Klassen können wir gut halbieren“, so Linsmeier.